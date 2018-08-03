Решебник по математике для учащихся 5 класса автор Виленкин - бесплатно на Илюха-Решает.рф

03.08.2018

Дорогие ученики и уважаемые коллеги!

На сегодняшний день довольно непросто представить себе выполнение различных математических задач из образовательной программы без применения различных "полезных хитростей". Поэтому, ни для кого из учителей уже не секрет, что у каждого ученика бывает в жизни такая ситуация, когда вовремя занятия алгеброй или геометрией невозможно однозначно ответить на довольно большое количество тестов и задач без использования "дополнительных подсказок". Ведь многие учителя глубоко убеждены в том, что недостаточное количество времени на изучение всего учебного материала влечет за собой дополнительный стресс во время экзамена, и как результат полностью пропадает любой интерес в изучении данного предмета. Поэтому наши решебники, благодаря подробному объяснению теста или задания, способны оперативно помочь даже самому занятому ребёнку самостоятельно справиться с любым примером.

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